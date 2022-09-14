Кот назвал Зеленского наёмником Запада: "Бесстрашие на грани безумия"

Украинский герой обязательно должен быть тупым и решительным. Об этом заявил общественный деятель, один из лидеров движения "Антимайдан" Юрий Кот, комментируя Pravda.Ru визит главы киевского режима Владимира Зеленского в Изюм.

Лидер Незалежной демонстрирует своё бесстрашие, которое находится на грани безумия, отметил эксперт. По его мнению, российские войска могут нанести удар по Изюму, но почему-то Зеленский решил рискнуть.

"Может быть, ему очень сильно пообещали его западные кураторы, что он может чувствовать себя в полной безопасности", — рассуждает собеседник Pravda.Ru.

Зеленский прибыл в Изюм, чтобы пресечь серьёзные недовольства, которые назревают в рядах украинской армии, считает Кот. Однако ценой этой визита стали жизни более десяти тысяч солдат ВСУ, которые погибли за последнюю неделю.

"Давайте дальше считать, сколько там той армии осталось, в скольких ещё городах исторической Новороссии Зеленский может поднять флаг? В десяти таких небольших городках? Хорошо. Но через десять городков армия у них и закончится", — заявил Кот.

Однако, по мнению общественного деятеля, в рядах ВСУ уже не осталось украинцев. Сейчас их заменили наёмники из США, Польши и Великобритании, считает он.

"Зеленский такой же иностранный наёмник, как и эти разнокожие мерзавцы, которые пришли убивать русских", — резюмировал Кот.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в сопровождении главы Офиса президента (ОП) Андрея Ермака и заместителя главы ОП Кирилла Тимошенко прибыл в город Изюм по случаю поднятия украинского флага над одним из зданий. Лидер Незалежной сфотографировался вместе с бойцами и выступил перед строем.