Бывшая конгрессвумен Тулси Гэббард допустила, что в США начнётся гражданская война. Причиной может послужить намерение Демократической партии объявить атаку на Капитолий со стороны поклонников экс-лидера страны Дональда Трампа терактом.
"Омерзительно и возмутительно слышать, как эти люди сравнивают наших соотечественников с экстремистами", — подчеркнула политик, передаёт Fox News.
По её словам, чиновники заявили, что сторонники Трампа хуже, чем радикалы. Таким образом демократы демонизируют людей и "толкают государство на грань гражданской войны", отметила Гэббард. Вместе с этим она связала агрессивную риторику политиков с отказом жителей голосовать за нынешнего американского президента Джо Байдена.
Ранее журналисты The Guardian сообщили, что граждане США активно приобретают оружие и готовятся к войне. При этом богатые американцы покупают бункеры, подчеркнули в СМИ.
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