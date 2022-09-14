Экс-конгрессвумен Гэббард предупредила об угрозе гражданской войны в США

Бывшая конгрессвумен Тулси Гэббард допустила, что в США начнётся гражданская война. Причиной может послужить намерение Демократической партии объявить атаку на Капитолий со стороны поклонников экс-лидера страны Дональда Трампа терактом.

"Омерзительно и возмутительно слышать, как эти люди сравнивают наших соотечественников с экстремистами", — подчеркнула политик, передаёт Fox News.

По её словам, чиновники заявили, что сторонники Трампа хуже, чем радикалы. Таким образом демократы демонизируют людей и "толкают государство на грань гражданской войны", отметила Гэббард. Вместе с этим она связала агрессивную риторику политиков с отказом жителей голосовать за нынешнего американского президента Джо Байдена.

Ранее журналисты The Guardian сообщили, что граждане США активно приобретают оружие и готовятся к войне. При этом богатые американцы покупают бункеры, подчеркнули в СМИ.