Украинскому судье грозит тюремный срок за поддержку спецоперации РФ

Против одного из судей хозяйственного апелляционного суда Украины возбуждено уголовное дело. Максимальный срок, который может получить обвиняемый — 15 лет. Об этом проинформировали в украинском госбюро расследований (ГБР).

Судье вменяется "оправдание российской агрессии и побуждении к коллаборационной деятельности". В ведомстве подчеркнули, что обвиняемый выступал в поддержку спецоперации сам и склонял к этому знакомых.