FAZ: Германия впадает в рецессию из-за высоких цен на энергию

У немецкой экономики начались проблемы ещё до начала военной спецоперации на Украине. Пандемия коронавирусной инфекции оказала колоссальное давление на Германию, после чего оживление экономики было довольно вялым. Об этом заявил немецкий аналитик Йоханнес Пеннекамп.

После начала украинского конфликта экономический кризис в стране начал усугубляться из-за роста цен на энергоносители. Предприниматели вынуждены оплачивать огромные счета, причём выплаченные деньги уходят в бюджет другого государства, отметил Паннекамп. Он не исключает, что расходы на энергию в Германии в этом году возрастут на 120 миллиардов евро.

Более того, если экономический кризис затянется, то владельцы предприятий начнут увольнять сотрудников, поскольку зарплату будет нечем платить. Также проблемы коснуться и частных домохозяйств.

"Расходы на энергию обычных домохозяйств возросли в некоторых случаях на 1000 евро и более в месяц, то есть увеличились в семь раз", — указал аналитик.

По мнению эксперта Вероники Гримм, подъём экономики произойдёт только в том случае, если цена на энергию уменьшится.

"То есть ситуация непростая, но не безнадёжная", — заключил Пеннекамп в издании Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).