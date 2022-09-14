В части Херсона возобновилась подача воды и электроэнергии

В центре Херсона вновь появилось электричество, а также налаживается подача воды, сообщает РИА Новости.

В других районах города также постепенно нормализуется электроснабжение, которое пропало днём 14 сентября.

Проблемы с подачей электроэнергии в Херсоне продолжаются уже двое суток. Аналогичная ситуация наблюдается также во всём регионе.