В центре Херсона вновь появилось электричество, а также налаживается подача воды, сообщает РИА Новости.
В других районах города также постепенно нормализуется электроснабжение, которое пропало днём 14 сентября.
Проблемы с подачей электроэнергии в Херсоне продолжаются уже двое суток. Аналогичная ситуация наблюдается также во всём регионе.
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