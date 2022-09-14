Dziennik: два корабля США с морскими пехотинцами причалили в Польше

Два корабля США, на борту которых находится морская пехота, бросили якорь в польских портах. Информация об этом появилась в издании dziennik. pl.

"Американские корабли USS Gunston Hall и USS Kearsarge причаливают в порты Труймяста (Гданьск, Гдыня, Сопот)", — сказано в материале.

Уточняется, что десантный корабль USS Kearsarge, прибывший в порт Гдыни 14 сентября утром, пробудет здесь до 19 сентября.

До этого на месте, на которое встал USS Kearsarge, находился корабль USS Guston Hall, переместившийся в Гданьский порт.