Два корабля США, на борту которых находится морская пехота, бросили якорь в польских портах. Информация об этом появилась в издании dziennik. pl.
"Американские корабли USS Gunston Hall и USS Kearsarge причаливают в порты Труймяста (Гданьск, Гдыня, Сопот)", — сказано в материале.
Уточняется, что десантный корабль USS Kearsarge, прибывший в порт Гдыни 14 сентября утром, пробудет здесь до 19 сентября.
До этого на месте, на которое встал USS Kearsarge, находился корабль USS Guston Hall, переместившийся в Гданьский порт.
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