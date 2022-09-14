Бывший советник Центрального разведывательного управления Джеймс Рикардс считает, что Соединённые Штаты снова планируют в отношении Российской Федерации глупый план, который заранее обречён на провал. В частности, речь идёт о предоставлении страхования танкерам, занимающимся транспортировкой чёрного золота России.
"Как только начинаешь думать, что антироссийская санкционная политика не может стать еще глупее, это и происходит", — отметил он.
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