Рикардс: Вашингтон планирует совершить очередную глупость в отношении России

Бывший советник Центрального разведывательного управления Джеймс Рикардс считает, что Соединённые Штаты снова планируют в отношении Российской Федерации глупый план, который заранее обречён на провал. В частности, речь идёт о предоставлении страхования танкерам, занимающимся транспортировкой чёрного золота России.

"Как только начинаешь думать, что антироссийская санкционная политика не может стать еще глупее, это и происходит", — отметил он.