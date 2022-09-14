Жителей ЛНР запугали большими счетами за медпомощь

В Северодонецке Луганской области жители отказываются получать помощь российских врачей, так как боятся, что с них возьмут большие суммы за медпомощь. Об этом пишет агентство URA.RU.

По словам врача одной из местных больниц Дианы Шестаковой-Суфиевой, мама ребёнка с шейным лимфаденитом была уверена, что ей выставят счёт за проведённую операцию. И была очень удивлена, что этого не произошло.

Жители города также поражены уровнем оснащения врачей из России, добавила доктор. Они заявляют, что в то время, когда Северодонецк был украинским пациенты несли с собой шприцы, лекарства, физраствор, капельницы и спиртовые салфетки.