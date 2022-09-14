Капанадзе: Грузия не будет проводить референдум по "второму фронту" против РФ

Власти Грузии не станут организовывать референдум по открытию "второго фронта" против РФ. Такое мнение выразил политолог Васо Капанадзе.

В беседе с NEWS.ru он подчеркнул: все заявления о "втором фронте" означают, что Запад и Украина пытаются подтолкнуть Грузию к противостоянию с Москвой для "восстановления территориальной целостности".

Такие проблемы, указал эксперт, нужно решать с помощью мирных методов, учитывая интересы граждан, которые проживают в Абхазии и Южной Осетии.

"Никакого референдума не будет и так называемого "второго фронта" тоже", — сказал политолог.

Ранее председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе сообщил, что на территории его государства следует провести опрос на предмет того, согласны ли жители Грузии открывать "второй фронт" против РФ. Как пояснил политик, официальный Тбилиси выступает против этой идеи.