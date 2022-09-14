Песков о ситуации вокруг ЗАЭС: МАГАТЭ прекрасно видят, что там происходит

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, международным организациям совершенно ясно, что происходит в Запорожской области: они видят, что силы концентрируются со стороны подконтрольных Киеву территорий.

Песков добавил, что возможность наступления украинских военных в направлении Запорожской АЭС "очевидна".

"Международные структуры прекрасно видят, что происходит вокруг станции. Они прекрасно видят концентрацию средств со стороны территории, которая под контролем украинских ВС. Сотрудники МАГАТЭ, которые остаются на станции, прекрасно видят, откуда продолжаются обстрелы. Все это очевидно", — заявил Песков в беседе с журналистами.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выдвинул предложение по поводу создания вокруг ЗАЭС "зоны ядерной безопасности", потому что продолжающиеся обстрелы станции могут иметь необратимые последствия.