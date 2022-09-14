Политолог Скориков: Киев добился своего, организовав атаку ВСУ под Харьковом

Политолог Иван Скориков прокомментировал контрнаступление ВСУ на харьковском направлении.

По мнению эксперта, к атаке в Харьковской области Киев вёл долгую подготовку, и, как бы ни развивались события дальше, её последствия ещё долго будут ощущаться.

Момент для наступления ВСУ был выбран чётко — это произошло как раз тогда, когда обсуждался референдум. Киев своего добился, уверен эксперт, потому что жителей региона начали одолевать сомнения по поводу правильности своего выбора.

"Но то, что сейчас происходит, даже в случае, если доблестная российская армия отобьет районы Харьковской области, — все равно будет иметь очень серьезные последствия, говоря циничным языком, на явку. Потому что люди начинают сомневаться", — сказал Скориков в разговоре с "Украиной.ру".