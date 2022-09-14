Шаповалов: Запад пытается мобилизовать все возможные ресурсы для борьбы с РФ

Коллективный Запад пытается бросить все ресурсы на борьбу с РФ, однако до решающей стадии конфликта ещё далеко. Такое мнение выразил замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, комментируя в интервью Pravda.Ru напряжённую обстановку в мире.

По его словам, западные страны начали мобилизацию различных средств для противостояния с Москвой.

"Со стороны Запада идут попытки создать второй или третий фронт. Однако нельзя сказать, что настали решающие времена для борьбы. Активизация есть, это факт", — сказал эксперт.

Он также добавил, что лидер Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц на этом фоне ведут кулуарные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Он назвал звонки европейских лидеров в Кремль скоординированной акцией, направленной на попытку изменить ситуацию.

"Смысл этих звонков прост. Европейские политики хотят воспользоваться ситуативным локальным успехом Киева в Харьковской области, чтобы повысить ставки в переговорном процессе, а также не допустить дальнейшего ухудшения кризисной ситуации в ЕС зимой", — заключил политолог.

В последнее время международная обстановка остаётся напряжённой:

Конфликт на армяно-азербайджанской границе;

Разговоры об открытии "второго фронта" в Грузии;

Протесты и волнения в Молдавии;

Контрнаступление украинской армии по разным направлениям.