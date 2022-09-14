Коллективный Запад пытается бросить все ресурсы на борьбу с РФ, однако до решающей стадии конфликта ещё далеко. Такое мнение выразил замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, комментируя в интервью Pravda.Ru напряжённую обстановку в мире.
По его словам, западные страны начали мобилизацию различных средств для противостояния с Москвой.
"Со стороны Запада идут попытки создать второй или третий фронт. Однако нельзя сказать, что настали решающие времена для борьбы. Активизация есть, это факт", — сказал эксперт.
Он также добавил, что лидер Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц на этом фоне ведут кулуарные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Он назвал звонки европейских лидеров в Кремль скоординированной акцией, направленной на попытку изменить ситуацию.
"Смысл этих звонков прост. Европейские политики хотят воспользоваться ситуативным локальным успехом Киева в Харьковской области, чтобы повысить ставки в переговорном процессе, а также не допустить дальнейшего ухудшения кризисной ситуации в ЕС зимой", — заключил политолог.
В последнее время международная обстановка остаётся напряжённой:
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