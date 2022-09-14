Руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о новой помощи Украине. Как отметила западная чиновница, ЕС собирается передать Киеву сто миллионов евро для восстановления школ на территории страны.
"Мы вместе с первой леди Еленой Зеленской будем работать над этим. Будущее государства начинается с учебных заведений", — подчеркнула глава ЕК во время выступления в Европарламенте.
Ранее западные политики, власти Украины и аналитики Всемирного банка заявили, что Киеву для восстановления страны необходимо 349 миллиардов долларов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Политолог Яков Кедми высказался о прорыве ВСУ в Харьковской области.