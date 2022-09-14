В Евросоюзе пообещали отправить Киеву сто миллионов евро на восстановление школ

Руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о новой помощи Украине. Как отметила западная чиновница, ЕС собирается передать Киеву сто миллионов евро для восстановления школ на территории страны.

"Мы вместе с первой леди Еленой Зеленской будем работать над этим. Будущее государства начинается с учебных заведений", — подчеркнула глава ЕК во время выступления в Европарламенте.

Ранее западные политики, власти Украины и аналитики Всемирного банка заявили, что Киеву для восстановления страны необходимо 349 миллиардов долларов.