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Эксперт Ищенко: ВС Польши могут зайти на Западную Украину в качестве миротворцев

Мир

Политический эксперт Ростислав Ищенко считает, что Польша может ввести свои войска на территорию Западной Украины сразу по нескольким причинам. Во-первых, чтобы оказать поддержку украинской армии. Во-вторых, по просьбе законного представительства для контроля ситуации. Однако, по мнению Ищенко, польские войска не будут находиться на линии фронта, а останутся в западной части.

Эксперт Ищенко: ВС Польши могут зайти на Западную Украину в качестве миротворцев

Эксперт не исключает, что Польша может пойти по примеру Турции в Сирии и преподнести своё вторжение в качестве формирования зоны безопасности у своих границ.

"В этом случае Варшава перебрасывает мяч на сторону Москвы и нападение на польский гарнизон будет нашим нападением на страну НАТО", — отметил политолог.

Ищенко подчеркнул, что самый опасный вариант развития событий заключается в том, что Варшава может направить армию для оказания военной поддержки Киеву. В таком случае, Польша вступит в войну с Россией без одобрения НАТО.

"Я думаю, что "опцию" захода на Западную Украину в качестве вроде как миротворцев по приглашению Украины поляки сохранят и, скорее всего, используют", — предположил Ищенко в беседе с изданием "Военное дело.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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