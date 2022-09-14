Страны Евросоюза планируют серьёзно увеличить импорт электроэнергии с Украины, сообщила руководитель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
На сессии Европейского парламента в Страсбурге она произнесла ежегодную программную речь о том, в каком состоянии находится Евросоюз.
Как пояснила глава ЕК, с марта 2022 года Украина присоединена к энергетической сети Европы. Урсула фон дер Ляйен добавила, что это удалось сделать всего за две недели, хотя аналитики выделяли на весь процесс несколько лет.
"Украина осуществляет поставки электричества в европейские страны, нам нужно значительно увеличить торговый обмен", — указала политик.
Она также подчеркнула: электричество, поступающее с украинской территории, следует обменивать на отмену роуминга для операторов связи Украины.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский предложил председателю ЕК принять новый пакет антироссийских санкций, направленных на ослабление экономики РФ.
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