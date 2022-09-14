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"Киевский договор безопасности" — ультиматум России от Украины и Запада

Мир

"Киевский договор безопасности", представленный Украиной, по сути, являет собой ультиматум и угрозу национальной безопасности России. Никаких переговоров на эту тему Москва вести не собирается ни с Киевом, ни с его внешними кураторами.

"Киевский договор безопасности" — ультиматум России от Украины и Запада

Документ, к слову, составлен при непосредственном участии экс-генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена. В нём заявлена позиция объединённого Запада по отношению к РФ.

То, что подписали 13 сентября 2022 года Андрей Ермак и Андерс Фог Расмуссен, на первый взгляд имеет статус "рекомендаций сопредседателей рабочей группы по вопросам международных гарантий безопасности для Украины".

На самом деле это агрессивная альтернатива "Соглашениям о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств-членов Организации Североатлантического договора", предложенных Россией в декабре 2021 года.

Вкратце суть документа сводится к:

  • якобы необходимости вступления Украины в НАТО;
  • требованиям наказания России за отстаивание своих интересов.

Уже в преамбуле собраны все клише о якобы "незаконной аннексии Крыма", "вторжении в Донбасс", "уничтожении целых городов" и "военных преступлениях".

Всё это умещается в пару определений, выстроенных вокруг способности Украины к самообороне путём сдерживания вооружённого нападения или акта агрессии (deterrence by denial — воен."сдерживание воспрещением") или обеспечению территориальной целостности и безопасности (deterrence by punishment — "сдерживание наказанием").

Отдельно отмечается, что такого рода гарантии являются способом вернуть миллионы украинских беженцев обратно.

Гарантами процесса якобы должны стать:

  1. США,
  2. Великобритания,
  3. Канада,
  4. Польша,
  5. Италия,
  6. Германия,
  7. Франция,
  8. Австралия,
  9. Турция,
  10. Страны Северной, Центральной и Восточной Европы
  11. Страны Балтии.

В договоре прописана необходимость разработки новой законодательной базы для конфискации российской собственности, фондов и резервов якобы "на восстановление Украины" (куда уходят переданные Украине деньги — уже ни для кого не секрет).

Понятно, что о ЕС Украине бесполезно и мечтать — лидеры Европы заявляли, что "пока" украинцы им не нужны.

А вот НАТО и поставки вооружения — это другой вопрос. Нужен Киеву и ряд договоров Украины со странами-производителями систем ПВО и ПРО для "закрытия неба" от атак с воздуха. Европа при этом "обязана оказывать помощь в виде поставок оружия, финансовой помощи и проведения тренировочных миссий".

В документе даже не особо маскируется тот факт, что Украина оккупирована НАТО и будет использоваться альянсом в качестве полигона для войны с Россией.

"Сдавшаяся Россия", по мнению авторов этого опуса, обязана согласовать с Киевом форму репараций и платить их до скончания веков.

"Да и в принципе Запад все устраивает — выжженная земля с остатками населения, обслуживающими трубу и выращивающими зерно для ЕС и США. В другом качестве Украина никому там не нужна", — пишут в Telegram-каналах.

Почти год назад Россия предложила Западу "Соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств — членов Организации Североатлантического договора". Запад ответил сейчас требованием сдачи Донбасса с Крымом и Севастополем, причём "немедленно".

"Киевская камарилья родила проект "гарантий безопасности", которые, по сути, являются прологом к Третьей мировой войне", заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он также напомнил: подобное может закончиться ядерным адом.

Экс-президент России предупредил страны Запада, что "всё заполыхает и вокруг них, их люди хапнут горя по полной программе. У них в прямом смысле будет гореть земля и плавиться бетон. Нам тоже сильно достанется. Всем будет очень-очень плохо".

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Автор: Александр Шторм, Куратор: Любовь Степушова
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