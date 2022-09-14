Newsweek: треть американцев уверена, что США захватят в течение 10 лет

Американцы сомневаются, что при текущей политической ситуации на мировой арене США удастся сохранить свою целостность и государственность. Согласно результатам соцопроса, треть респондентов уверена, что Штаты могут подвергнуться вторжению и захвату со стороны других государств.

По мнению респондентов, такой сценарий может произойти в течение 10 лет.

"Почти треть американцев считает, что в ближайшее десятилетие Соединённые Штаты могут подвергнуться вторжению иностранной державы", — пишет Newsweek со ссылкой на данные исследования.

Так, "захвата" Америки опасается 31 процент респондентов, а 12 процентов считают, что это самый вероятный и "ужасный политический сценарий".