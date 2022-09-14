Политолог Дмитрий Журавлёв считает, что с наступлением зимы некоторые страны Европейского союза существенным образом изменят своё отношение к Российской Федерации.
"Европе нужен повод, нужна какая-то точка, когда они смогут сказать: "Мы были неправы. Но не потому, что мы были неправы, просто нас кто-то обманул". Или: "Мы только что узнали великую истину!". Возможно, внутренне они уже готовы поменять позицию, но им нужно оправдание", — отметил он.
По словам эксперта, свою позицию по отношению к РФ могут изменить:
Политолог напомнил, что уже сейчас в некоторых странах Евросоюза проходят массовые акции протеста. Жители жалуются на низкий уровень жизни, высокие цены на газ, свет, продукты и прочее.
Ранее испанские аналитики предположили, что текущих запасов топлива в газовых хранилищах Европы хватит лишь до февраля 2023 года.
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