Украинские войска "очень бы хотели" приблизиться к Крымскому полуострову и разместить возле него ракеты небольшой дальности, заявил бывший главнокомандующий армией США в Европе Бен Ходжес.
Как пояснил американский военный, у Киева якобы есть на это "потенциал".
"Есть вполне ясные индикаторы того, что существует потенциал приблизиться к Крыму и затем разместить ракетные системы короткой дальности в непосредственной близости от российских позиций", — пояснил Ходжес RTVI.
При этом генерал усомнился, что Россия будет применять ядерное оружие, так как в ход конфликта могут включиться США, что недопустимо ввиду масштабной войны.
Какие конкретно "индикаторы" он имел в виду, Ходжес не уточнил.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Политолог Яков Кедми высказался о прорыве ВСУ в Харьковской области.