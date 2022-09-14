Генерал США Ходженс: у Киева "есть потенциал" разместить ракеты возле Крыма

Украинские войска "очень бы хотели" приблизиться к Крымскому полуострову и разместить возле него ракеты небольшой дальности, заявил бывший главнокомандующий армией США в Европе Бен Ходжес.

Как пояснил американский военный, у Киева якобы есть на это "потенциал".

"Есть вполне ясные индикаторы того, что существует потенциал приблизиться к Крыму и затем разместить ракетные системы короткой дальности в непосредственной близости от российских позиций", — пояснил Ходжес RTVI.

При этом генерал усомнился, что Россия будет применять ядерное оружие, так как в ход конфликта могут включиться США, что недопустимо ввиду масштабной войны.

Какие конкретно "индикаторы" он имел в виду, Ходжес не уточнил.