GT: разговоры о поражении России и Китая — тайные желания западной элиты

С начала спецоперации на Украине политики и обозреватели начали нагнетать ситуацию и "втягивать" Китай в конфликт, заявили аналитики КНР. По их словам, нацелив своё оружие на Россию, некоторые из них пустили "скрытые стрелы в Китай".

Так, по мнению аналитиков, большую игру против Китая на фоне спецоперации на Украине затеяли в США. В интересах Штатов ослабить китайскую сторону, и позже Вашингтон перешёл к вопросу Тайваня.

"Они сначала пытаются деморализовать Россию, преувеличивая её "поражения" на поле боя, а затем надуманным образом превращают его в "поражение" Китая", — заявили в статье Global Times. — Если быть точным, то такие выражения в основном разоблачали тайные желания американской и западной элиты".

Авторы материала уточнили, что позиция Пекина по ситуации между Россией и Украиной остаётся одинаковой, и характер отношений со странами "не изменился".