Власти Южной Кореи и США обсудят конкретные шаги по сдерживанию КНДР

Замглавы Минобороны Южной Кореи Син Бом Чхоль призвал руководство США принять совместные шаги по сдерживанию КНДР, пишет Yonhap.

По информации агентства, представители южнокорейских ведомств и американские дипломаты планируют обсудить конкретные действия по снижению угрозы со стороны Северной Кореи.

"Мы ожидаем, что Штаты подтвердят взятые на себя обязательства по расширенным средствам сдерживания КНДР", — отметил Син Бом Чхоль.