Замглавы Минобороны Южной Кореи Син Бом Чхоль призвал руководство США принять совместные шаги по сдерживанию КНДР, пишет Yonhap.
По информации агентства, представители южнокорейских ведомств и американские дипломаты планируют обсудить конкретные действия по снижению угрозы со стороны Северной Кореи.
"Мы ожидаем, что Штаты подтвердят взятые на себя обязательства по расширенным средствам сдерживания КНДР", — отметил Син Бом Чхоль.
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