Грузия ответила на призыв Киева открыть "второй фронт": надо провести референдум

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что в стране можно провести опрос на предмет того, хотят ли жители Грузии "открыть второй фронт" против России.

Ранее киевский режим настоятельно выразил своё желание по этому вопросу грузинскому правительству.

"Мы можем провести опрос, плебисцит, хотят ли люди открывать второй фронт в Грузии или нет, — заявил политик в эфире грузинского "Первого канала". — Если люди хотят, мы можем позже вместе обсудить этот вопрос. Если нет, то мы должны сделать другой выбор".

Кобахидзе уточнил, что официальный Тбилиси не поддержал "идею" Киева.