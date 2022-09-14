Выплаты пострадавшим от украинской агрессии введены в Запорожской области

Жители Запорожской области, которые пострадали в результате агрессии со стороны ВСУ, получат выплаты. Об этом заявил замминистра труда и социальной политики администрации региона Евгений Маркелов.

По его словам, родственникам погибших выдадут по одному миллиону рублей. Мирные жители с инвалидностью получат по 750 тысяч рублей.

"Людям с тяжёлыми ранениями направят по 500 тысяч рублей, с ранениями средней или лёгкой степени тяжести — по 100 тысяч", — сказал Маркелов на встрече с журналистами.

Он также подчеркнул, что правовой акт уже начал действовать.