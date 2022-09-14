Жители Запорожской области, которые пострадали в результате агрессии со стороны ВСУ, получат выплаты. Об этом заявил замминистра труда и социальной политики администрации региона Евгений Маркелов.
По его словам, родственникам погибших выдадут по одному миллиону рублей. Мирные жители с инвалидностью получат по 750 тысяч рублей.
"Людям с тяжёлыми ранениями направят по 500 тысяч рублей, с ранениями средней или лёгкой степени тяжести — по 100 тысяч", — сказал Маркелов на встрече с журналистами.
Он также подчеркнул, что правовой акт уже начал действовать.
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