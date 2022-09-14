Politico: Шольц заявил Путину, что от Германии ожидают поставки танков Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент России Владимир Путин провели полуторачасовую телефонную беседу. Журналист Ганс фон дер Бурхард заявил, что Шольц призвал Путина вывести российские войска с территории Украины и урегулировать конфликт с помощью дипломатии.

Также, по словам Бурхарда, от Германии требуют срочной поставки немецких танков в качестве военной помощи ВСУ.

Германия является пятым по величине экспортёром оружия в мире, производя знаменитые танки Leopard. Также немецкая оборонная промышленность обладает большими запасами списанных боевых машин пехоты (БМП) Marder. Однако пока Берлин отказывается поставлять эти машины Украине, чем вызывает раздражение у киевского руководства, отметил Бурхард в издании Politico.

"Ни одного рационального аргумента о том, почему это оружие не может быть поставлено, только абстрактные страхи и оправдания. Чего боится Берлин, чего не боится Киев?", — написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в социальных сетях.