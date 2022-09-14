Экс-посол Украины в ФРГ Андрей Мельник обрушился с критикой на Берлин и обвинил немцев в страхе перед президентом России Владимиром Путиным.
По мнению бывшего представителя дипмиссии, в стране не понимают, что Москва "играет их душой".
"Путин знает немецкую душу и умеет с ней хорошо играть. Этот страх — его величайшее оружие, потому что немецкая политика также потерпела неудачу в последние годы и десятилетия", — заявил экс-дипломат.
По мнению Мельника, такая ситуация делает Россию только крепче, чего нельзя никак допустить.
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