Экс-посол Украины Мельник обвинил немцев в страхе перед Путиным

Экс-посол Украины в ФРГ Андрей Мельник обрушился с критикой на Берлин и обвинил немцев в страхе перед президентом России Владимиром Путиным.

По мнению бывшего представителя дипмиссии, в стране не понимают, что Москва "играет их душой".

"Путин знает немецкую душу и умеет с ней хорошо играть. Этот страх — его величайшее оружие, потому что немецкая политика также потерпела неудачу в последние годы и десятилетия", — заявил экс-дипломат.

По мнению Мельника, такая ситуация делает Россию только крепче, чего нельзя никак допустить.