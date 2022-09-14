Минобороны Армении: военные Азербайджана применили ударный беспилотник

Военнослужащие из Азербайджана применили ударный дрон. Об этом сообщили в Министерстве обороны Армении.

По информации ведомства, утром 14 сентября Азербайджан также открыл огонь из артиллерийских установок, миномётов и стрелкового оружия в направлении Джермука и Верин Шоржа.

"На границе сохраняется напряжённая обстановка", — отметили в Минобороны Армении.