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Минобороны Армении: военные Азербайджана применили ударный беспилотник

Мир

Военнослужащие из Азербайджана применили ударный дрон. Об этом сообщили в Министерстве обороны Армении.

По информации ведомства, утром 14 сентября Азербайджан также открыл огонь из артиллерийских установок, миномётов и стрелкового оружия в направлении Джермука и Верин Шоржа.

"На границе сохраняется напряжённая обстановка", — отметили в Минобороны Армении.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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