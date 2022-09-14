Военнослужащие из Азербайджана применили ударный дрон. Об этом сообщили в Министерстве обороны Армении.
По информации ведомства, утром 14 сентября Азербайджан также открыл огонь из артиллерийских установок, миномётов и стрелкового оружия в направлении Джермука и Верин Шоржа.
"На границе сохраняется напряжённая обстановка", — отметили в Минобороны Армении.
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