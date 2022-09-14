Fox News прервал речь Байдена об успехах сообщением о рекордной инфляции

Американский телеканал прервал прямое включение с брифинга президента США, чтобы сообщить о рекордном падении индекса Dow Jones из-за небывалой инфляции.

Fox News прервал речь Байдена словами о рекордной инфляции

Джо Байден накануне выступил перед избирателями в прямом эфире с отчётом об успехах в борьбе с инфляцией. Канал Fox News прервал трансляцию, чтобы пояснить зрителям, насколько бравада Белого дома далека от настоящего положения дел.

"Не хочу быть кайфоломом, но мы прерываем этот праздник, чтобы внести жёсткую и холодную дозу реальности", — сообщил ведущий.

Он рассказал, что на фоне оптимистических заявлений Вашингтона американские биржи продолжают падение, а инфляция в США достигла небывалого размаха.

Ранее стало известно, что стратегические запасы нефти в Соединенных Штатах сократились до уровня 1984 года.