Глава Киргизии призвал Армению и Азербайджан к мирному урегулированию конфликта

Глава Киргизии Садыр Жапаров считает, что власти Армении и Азербайджана должны урегулировать конфликтную ситуацию мирными способами.

В интервью РИА Новости представитель пресс-службы Жапарова подчеркнул: на армяно-азербайджанской границе сохраняется напряжённая обстановка.

По мнению президента Киргизии, все проблемы можно решить, обратившись к политико-дипломатическим методам.

"Жапаров выразил надежду на то, что обе стороны разрешат все разногласия между собой мирными средствами", — прокомментировали в пресс-службе.