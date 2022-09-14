Глава Киргизии Садыр Жапаров считает, что власти Армении и Азербайджана должны урегулировать конфликтную ситуацию мирными способами.
В интервью РИА Новости представитель пресс-службы Жапарова подчеркнул: на армяно-азербайджанской границе сохраняется напряжённая обстановка.
По мнению президента Киргизии, все проблемы можно решить, обратившись к политико-дипломатическим методам.
"Жапаров выразил надежду на то, что обе стороны разрешат все разногласия между собой мирными средствами", — прокомментировали в пресс-службе.
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