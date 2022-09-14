Гаспарян призвал оставить Прибалтику без газа: "Надо экономически задолбить"

Страны Прибалтики соревнуются друг с другом в антироссийской риторике. Их стоит лишить возможности использовать российский газ, уверен Армен Гаспарян.

Политолог напомнил, что накануне глава МИД Эстонии обратился к российским гражданам с призывом: "Не приезжайте — вам здесь не рады!"

Так дипломат прокомментировал решение прибалтийских стран и Польши запретить въезд россиянам, которые ранее получили шенгенские визы. Гаспарян уверен, что в России практически не заметят этого ограничения, но отреагировать надо жёстко и симметрично.

"Что касается наших симметричных ответов, я считаю, что надо экономически задолбить. Они объявили: "Вам там не рады", а мы продолжаем им газ поставлять. С какого перепуга?" — передаёт его слова издание "Украина.ру".

Ранее стало известно, что Запад руками Кишинёва планирует создать ещё одну горячую точку, которой должна стать Гагаузия.