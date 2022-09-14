Глава четвёртого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар призвал создать условия для делимитации границы между Арменией и Азербайджаном.
В интервью РИА Новости он отметил, что этот процесс уже запущен. По его словам, Россия должна поспособствовать нормализации обстановки в приграничной зоне.
"Делимитация армяно-азербайджанской границы находится на начальной стадии", — подчеркнул представитель МИД России.
Гончар также добавил, что дальнейшего разжигания конфликта нужно избежать.
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