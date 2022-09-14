МИД РФ призвал создать условия для делимитации армяно-азербайджанской границы

Глава четвёртого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар призвал создать условия для делимитации границы между Арменией и Азербайджаном.

В интервью РИА Новости он отметил, что этот процесс уже запущен. По его словам, Россия должна поспособствовать нормализации обстановки в приграничной зоне.

"Делимитация армяно-азербайджанской границы находится на начальной стадии", — подчеркнул представитель МИД России.

Гончар также добавил, что дальнейшего разжигания конфликта нужно избежать.