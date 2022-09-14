Учёные из КНР создают сверхзвуковую противокорабельную ракету, которая сможет уходить под воду. Об этом сообщает South China Morning Post.
По информации издания, ракета сможет летать в 2,5 раза быстрее скорости звука. В статье сказано, что она будет набирать высоту до 10 километров перед погружением под воду.
"В водной среде сверхзвуковая ракета способна преодолевать расстояние в 20 километров", — подчёркивается в статье.
Отмечается, что ракета-амфибия может резко менять свой курс.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Политолог Яков Кедми высказался о прорыве ВСУ в Харьковской области.