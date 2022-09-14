Foreign Affairs: Украина не вошла в НАТО из-за хронической несостоятельности

Украину отказались принимать в состав Североатлантического альянса в связи с тем, что она является хронически несостоятельным государством. Об этом пишет Foreign Affairs.

По информации издания, американские власти уже давно мечтают о расширении НАТО, однако Украина до сих пор не смогла войти в военный блок, несмотря на обещания Запада.

"Колебания Запада по Украине — результат хронической несостоятельности этой страны", — подчёркивается в статье.