С середины августа уран подорожал на восемь процентов. Стоимость превысила отметку $50 за фунт, что побило максимум, установленный в марте.
По мнению аналитиков, на фоне растущего топливного кризиса в Европе стоимость урана может "перевалить" за отметку в 70 долларов, пишет ТАСС со ссылкой на биржевые данные.
Больше всего спрос на уран растёт в Европе. Также сигналы изменения отношения к урану наблюдаются и в других регионах.
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