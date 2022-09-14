Цены на уран достигли максимумов на фоне энергетического кризиса в ЕС

С середины августа уран подорожал на восемь процентов. Стоимость превысила отметку $50 за фунт, что побило максимум, установленный в марте.

По мнению аналитиков, на фоне растущего топливного кризиса в Европе стоимость урана может "перевалить" за отметку в 70 долларов, пишет ТАСС со ссылкой на биржевые данные.

Больше всего спрос на уран растёт в Европе. Также сигналы изменения отношения к урану наблюдаются и в других регионах.