Текущих запасов топлива в газовых хранилищах Европы хватит лишь до февраля 2023 года, заявили испанские аналитики.
"Можно было бы продержаться и до марта 2023 года, но при условии, что Москва возобновит поставки газа, пусть даже и в маленьком объёме", — пишет La Vanguardia.
Согласно данным, сейчас европейские ПГХ заполнены на 83 процента, который сможет обеспечить голубым топливом лишь 21 процент годового потребления.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Срок подготовки бронетанкового кулака против России составляет около пяти лет, считает политолог.