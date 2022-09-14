La Vanguardia: Европе хватит газа до начала февраля 2023 года

Текущих запасов топлива в газовых хранилищах Европы хватит лишь до февраля 2023 года, заявили испанские аналитики.

"Можно было бы продержаться и до марта 2023 года, но при условии, что Москва возобновит поставки газа, пусть даже и в маленьком объёме", — пишет La Vanguardia.

Согласно данным, сейчас европейские ПГХ заполнены на 83 процента, который сможет обеспечить голубым топливом лишь 21 процент годового потребления.