Япония планирует приобрести за рубежом "топовые" ударные беспилотники для вооружения страны. Согласно информации, в следующем году намерены закупить "тестовую" партию.
Поставить же окончательно сотни ударных БПЛА на баланс ВС Японии намерены в 2025 году. Об этом сообщила газета Yomiuri со ссылкой на источники.
Так, речь идёт о возможной закупке:
В экстренной ситуации боевые дроны намерены применять для атаки кораблей противника и десанта. Кроме того, беспилотники могут вести наблюдение в районе баз Сил самообороны.
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