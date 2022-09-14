Токио планирует поставить на вооружение ударные БПЛА: Switchblade и Bayraktar

Япония планирует приобрести за рубежом "топовые" ударные беспилотники для вооружения страны. Согласно информации, в следующем году намерены закупить "тестовую" партию.

Поставить же окончательно сотни ударных БПЛА на баланс ВС Японии намерены в 2025 году. Об этом сообщила газета Yomiuri со ссылкой на источники.

Так, речь идёт о возможной закупке:

израильских дронов-камикадзе Harop,

американских Switchblade,

турецких Bayraktar.

В экстренной ситуации боевые дроны намерены применять для атаки кораблей противника и десанта. Кроме того, беспилотники могут вести наблюдение в районе баз Сил самообороны.