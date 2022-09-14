Венгрия допустила пересмотр санкций ЕС против России из-за нехватки газа

Евросоюз может начать пересматривать санкции против российской стороны из-за нехватки газа на фоне приближающейся зимы, заявил представитель МИД Венгрии Тамаш Менцер.

"Всё больше людей видят реальное положение дел. Когда наступают холода и необходимо управлять экономикой, реальность стучится в двери", — заявил венгерский представитель в эфире М1.

По его словам, ЕС пытается придерживаться оптимизма, но зима наступит скоро и лидерам необходимо будет отвечать за граждан своих стран.