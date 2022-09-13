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Качиньский: получить репарации от России нереально

Мир

Лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский во вторник в очередной раз поднял столь любимую им тему репараций. Только на этот раз речь шла не о Германии, а о России.

Качиньский: получить репарации от России нереально

По словам пана Качиньского, от претензий к нашей стране Польша не отказывается. По его мнению, Польше положена компенсация от России за Вторую мировую войну. Вот только получить эту "компенсацию" он считает проблематичным.

"Мы вовсе не говорим, что нам не положены (компенсации от России). Но нужно выбрать определенную очередность. Шаг за шагом", — сказал он. Так он объяснил перспективы получения репараций от Германии и возможность одновременно требовать компенсацию от России.

"В контексте Германии этот вопрос трудный, но реальный. В отношении России, такой, какая она сегодня, — нет", — заявил Качиньский.

Стоит заметить, что Россия и "завтра", и "послезавтра" никаких компенсаций Польше ни за что платить не будет. Но это так, к слову пришлось.

С идеей получения репараций от Германии Качиньский и его окружение носятся уже несколько лет. Недавно было озвучена сумма, которую Польша рассчитывает получить — более шести триллионов злотых (порядка 1,3 триллиона долларов).

В польском МИДе ранее заявили, что нота с требованием репараций будет направлена в Берлин до конца текущего года.

В Германии же неоднократно подчёркивали, что считают вопрос с выплатой каких-либо репараций Польше закрытым, поскольку Варшава отказалась от претензий в 1950-х годах. Так что совершенно непонятно, почему Качиньский считает "реальным" получить от Германии вышеназванную сумму.

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Автор: Антон Куликов, Куратор: Любовь Степушова
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