Всё большее количество жителей Харьковской области бегут со своей родины в Россию, надеясь найти здесь убежище от возмездия киевской власти. Об этом рассказал бывший депутат Верховной Рады Олег Царёв.
Царёв отметил, что киевские власти практикуют по отношению к жителям этого региона истинно фашистские методы.
"На оставленных российскими войсками территориях украинская армия вершит расправу, зачастую руководствуясь даже не инструкциями, а инстинктами мести. В отдельных местах наших соратников массово расстреливают, а где-то ограничиваются пометками — в лучших традициях Третьего Рейха, только теперь шестиконечную звезду заменила буква Z", — рассказал Царёв в беседе с Общественной Службой Новостей.
К гражданам, подвергшимся репрессиям, также можно отнести харьковских учителей, которые перешли на российскую программу. Экс-депутат напомнил, что педагоги были арестованы в массовом порядке и увезены в Харьков, и никто не знает, что там с ними делают.
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