Политолог: гарантии безопасности для Украины показывают основной посыл Запада

Политолог Владимир Джаралла в беседе с Pravda.ru рассказал, как введение гарантий безопасности может повлиять на ситуацию на Украине.

По словам эксперта, Запад и Украина исходят из того, что итогом этой деятельности должна стать военная победа Украины. При этом все понимают, что это недостижимо и нереалистично. Поэтому создание этого документа — это пропагандистский шаг, из категории "чтобы было что обсуждать, чтобы было о чём говорить".

Проблема состоит в том, что все эти документы показывают основной посыл и основную идею западных стран: территория, называемая "Украиной", находится под полным контролем Запада, и она является полем для вооружённого противостояния с Россией, пока это не истощит возможности самой РФ, указал эксперт.

Однако пока результат прямо противоположный, подчеркнул он.

"Независимо от ситуации Украина как государственное образование практически перестала существовать. Ее финансовая система держится только за счет внешних влияний. Промышленное, индустриальное, сельскохозяйственное производство начинает носить символический характер, население стремительно покидает страну, ища любые варианты, чтобы устроиться где-то за ее пределами. Но пока на фоне этих реальных проблем как раз обсуждаются некие виртуальные фантазии, которые должны продемонстрировать окончательное присоединение Украины к западному блоку юридическими формулировками", — сказал Владимир Джаралла.

В заключение политолог напомнил, что Украине ничего не мешало обсудить эти же самые вопросы тогда, когда предлагала сделать это Россия, в совершенно других условиях, тогда, когда можно было обсуждать это на равных.

13 сентября в офисе украинского лидера Владимира Зеленского презентовали проект по гарантиям безопасности Украины, который предполагает постоянную и разностороннюю военную и финансовую помощь Киеву со стороны стран Запада.