Политолог Ераносян назвал Польшу "ласковым телёнком"

В последнее время участились резкие высказывания премьера-министра Польши Матеуша Моравецкого в адрес ФРГ. По мнению политолога Владимира Ераносяна, Польша и Франция стали претендовать на роль европейского лидера.

"Когда Моравецкий начинает поучать Германию, когда происходят высказывания в Киеве, он, безусловно, претендует на роль лидера Европы — ему дали добро на это, что теперь Польша будет курировать ситуацию на Украине под присмотром США и Великобритании", — цитирует Ераносяна "ПолитЭксперт".

Политолог считает, что Варшаве дали обещание компенсировать затраты на поставки оружия Украине. Польша, по его словам, напоминает "ласкового телёнка", который "сосёт с двух сторон". Страна вытягивает денежные средства США, одновременно пытаясь одолеть свою конкурентку Германию и заработать на газораспределении.