Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Царёв: по отношению к беженцам с Харьковщины ВСУшники ведут себя как фашисты
Интернет-издание "Подмосковье сегодня" начало сбор средств для бойцов ДНР и ЛНР
Политолог: гарантии безопасности для Украины показывают основной посыл Запада
РВ: Боевики ВСУ безуспешно попытались форсировать реку Оскол
The Guardian: американцы скупают оружие и готовятся к гражданской войне
Кедми заявил о бессмысленности прорыва ВСУ на Харьковском направлении
Слуцкий призвал "внешних игроков" не подстрекать конфликт в Нагорном Карабахе
Норкин предложил ВС РФ "обрезать артерии", питающие украинскую армию
Киев разочарован запретом ФРГ на передачу Украине 100 единиц БМП Marder

Политолог Ераносян назвал Польшу "ласковым телёнком"

Мир

В последнее время участились резкие высказывания премьера-министра Польши Матеуша Моравецкого в адрес ФРГ. По мнению политолога Владимира Ераносяна, Польша и Франция стали претендовать на роль европейского лидера.

Политолог Ераносян назвал Польшу "ласковым телёнком"

"Когда Моравецкий начинает поучать Германию, когда происходят высказывания в Киеве, он, безусловно, претендует на роль лидера Европы — ему дали добро на это, что теперь Польша будет курировать ситуацию на Украине под присмотром США и Великобритании", — цитирует Ераносяна "ПолитЭксперт".

Политолог считает, что Варшаве дали обещание компенсировать затраты на поставки оружия Украине. Польша, по его словам, напоминает "ласкового телёнка", который "сосёт с двух сторон". Страна вытягивает денежные средства США, одновременно пытаясь одолеть свою конкурентку Германию и заработать на газораспределении.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Военные новости
Путин перезагрузил СВО, вызвав блэкаут на Украине

Ракетный удар ВКС РФ 11 сентября, вызвавший блэкаут на Украине, показал настоящий масштаб СВО. Это первый пункт плана Кремля по перезагрузке операции.

Путин перезагрузил СВО, вызвав блэкаут на Украине
Ганчев: численность ВСУ под Харьковом превышала силы РФ в восемь раз
Силовые структуры
Ганчев: численность ВСУ под Харьковом превышала силы РФ в восемь раз
Силовые структуры
Подоляка: если ВСУ пойдут на Белгород, Путин объявит войну Украине
Силовые структуры
Сивков: замеченные у ВСУ танки НАТО — отличная новость для армии России
Сергей Лебедев Американские бюджеты на русских костях Сергей Лебедев Любовь Степушова Помощь США Украине скоро иссякнет Любовь Степушова Ольга Лебедева Спичку в тлеющий конфликт Баку и Еревана могла бросить "третья сторона" Ольга Лебедева
Мир. Новости мира
Кедми: США создают "бронетанковый кулак" в Европе, чтобы Россия не помогла Китаю
Силовые структуры
Ходаковский заявил о бессмысленности всеобщей мобилизации в России
Эксперт: по приказу Запада для "великой перемоги ВСУ" власть и 50 тысяч положит
Силовые структуры
Эксперт: по приказу Запада для "великой перемоги ВСУ" власть и 50 тысяч положит
Последние материалы
Царёв: по отношению к беженцам с Харьковщины ВСУшники ведут себя как фашисты
Интернет-издание "Подмосковье сегодня" начало сбор средств для бойцов ДНР и ЛНР
Политолог: гарантии безопасности для Украины показывают основной посыл Запада
Политолог Ераносян назвал Польшу "ласковым телёнком"
РВ: Боевики ВСУ безуспешно попытались форсировать реку Оскол
The Guardian: американцы скупают оружие и готовятся к гражданской войне
Кедми заявил о бессмысленности прорыва ВСУ на Харьковском направлении
Слуцкий призвал "внешних игроков" не подстрекать конфликт в Нагорном Карабахе
Норкин предложил ВС РФ "обрезать артерии", питающие украинскую армию
Киев разочарован запретом ФРГ на передачу Украине 100 единиц БМП Marder
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников