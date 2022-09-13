В последнее время участились резкие высказывания премьера-министра Польши Матеуша Моравецкого в адрес ФРГ. По мнению политолога Владимира Ераносяна, Польша и Франция стали претендовать на роль европейского лидера.
"Когда Моравецкий начинает поучать Германию, когда происходят высказывания в Киеве, он, безусловно, претендует на роль лидера Европы — ему дали добро на это, что теперь Польша будет курировать ситуацию на Украине под присмотром США и Великобритании", — цитирует Ераносяна "ПолитЭксперт".
Политолог считает, что Варшаве дали обещание компенсировать затраты на поставки оружия Украине. Польша, по его словам, напоминает "ласкового телёнка", который "сосёт с двух сторон". Страна вытягивает денежные средства США, одновременно пытаясь одолеть свою конкурентку Германию и заработать на газораспределении.
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