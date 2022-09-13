The Guardian: американцы скупают оружие и готовятся к гражданской войне

Жители США готовятся к гражданской войне, активно скупая огнестрельное оружие и копая подземные бункеры, сообщает обозреватель The Guardian Арва Махдави.

По словам автора статьи, недавний опрос YouGov показал, что 40% американцев верят в возможность гражданской войны уже в следующем десятилетии.

Махдави отметил, что жители США активно готовятся к расколу общества, массовым беспорядкам и войне между штатами. Самые богатые американцы закупают так называемые бункеры "Судного дня", которые оборудованы по последнему слову техники. Средний класс приобретает стрелковое оружие. В 2021 году оружейные магазины продали гражданам 20 миллионов пистолетов и автоматов, что свидетельствует о проблемах внутри американского общества, подчеркнула журналистка.