Норкин предложил ВС РФ "обрезать артерии", питающие украинскую армию

Ведущий передачи "Место встречи" Андрей Норкин высказался по поводу спецоперации на Украине в прямом эфире, причём сделал это очень эмоционально.

По мнению Норкина, России пора признать, что её противником является НАТО, а не только киевские власти. А поэтому российским военным уже пора начать наносить удары по военным базам, в которых проходят подготовку иностранные наёмники, ангарам, в которых ремонтируются американские РСЗО, а также по логистическим каналам, предназначенным для поставок западного оружия ВСУ.

"Поток приостановится, когда обрежешь все артерии", — сказал Норкин в эфире НТВ.

До этого ведущий уже призывал отвечать ракетными ударами на провокации Киева. Он отметил, что после обстрела энергосетей Украины армией РФ активность украинских "троллей" в интернете заметно снизилась.