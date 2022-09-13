Ведущий передачи "Место встречи" Андрей Норкин высказался по поводу спецоперации на Украине в прямом эфире, причём сделал это очень эмоционально.
По мнению Норкина, России пора признать, что её противником является НАТО, а не только киевские власти. А поэтому российским военным уже пора начать наносить удары по военным базам, в которых проходят подготовку иностранные наёмники, ангарам, в которых ремонтируются американские РСЗО, а также по логистическим каналам, предназначенным для поставок западного оружия ВСУ.
"Поток приостановится, когда обрежешь все артерии", — сказал Норкин в эфире НТВ.
До этого ведущий уже призывал отвечать ракетными ударами на провокации Киева. Он отметил, что после обстрела энергосетей Украины армией РФ активность украинских "троллей" в интернете заметно снизилась.
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