Офис украинского президента Владимира Зеленского неоднократно обсуждал планы по контрнаступлению ВСУ с США, а украинские военные специалисты советовались с американскими коллегами, сообщает газета New York Times.
По данным издания, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и главный советник Зеленского Андрей Ермак не раз обсуждали детали контрнаступления. Об этом же регулярно говорили с украинскими военачальниками американски и британские военные специалисты.
Также журналисты отметили, что разведка США консультировала Киев по поводу наступательной операции под Харьковом.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Ракетный удар ВКС РФ 11 сентября, вызвавший блэкаут на Украине, показал настоящий масштаб СВО. Это первый пункт плана Кремля по перезагрузке операции.