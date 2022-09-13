New York Times: США помогали Украине планировать контрнаступление ВСУ

Офис украинского президента Владимира Зеленского неоднократно обсуждал планы по контрнаступлению ВСУ с США, а украинские военные специалисты советовались с американскими коллегами, сообщает газета New York Times.

По данным издания, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и главный советник Зеленского Андрей Ермак не раз обсуждали детали контрнаступления. Об этом же регулярно говорили с украинскими военачальниками американски и британские военные специалисты.

Также журналисты отметили, что разведка США консультировала Киев по поводу наступательной операции под Харьковом.