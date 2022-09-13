По мнению военного эксперта Игоря Коротченко, в преддверии зимы украинцы, живущие на подконтрольных Киеву территориях, соберутся массово переезжать в Евросоюз.
Коротченко отметил, что Европе придётся терпеливо нести бремя помощи Украине, поддерживая беженцев из этой страны, и обеспечивая им необходимые условия для жизни.
"Ближе к зиме начнется исход жителей в Евросоюз. Речь идет, возможно, о 15 миллионах человек. И Евросоюз должен их принимать и обеспечивать", — сказал Коротченко в ходе программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Ранее мэр Мюнстера Маркус Леве, возглавляющий Ассоциацию городов ФРГ, призвал власти решить проблему с распределением украинских беженцев, так как на всех желающих в этой стране недостаточно мест для проживания и других необходимых ресурсов.
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