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Китайцев восхитила борьба Путина с долларом

Мир

Читатели китайской газеты "Гуаньча" поддержали заявление президента России Владимира Путина о том, что процесс дедолларизации неизбежен в мировой экономике.

Один из пользователей назвал российского лидера "настоящим слугой народа". Другой призвал страны, недовольные засильем доллара, объединиться и запустить мировую новую валюту. 

"Могучий Путин-медведь справится!" — отметил комментатор.

Ещё один читатель "Гуаньча" написал, что Россия и Китай должны ближайшие 20 лет работать вместе над тем, чтобы избавиться от империалистической гегемонии США.

Ранее финансовый эксперт Анна Голубова в статье для Kitco сообщила, что планы Путина создать в рамках БРИКС новую валюту приведёт к краху доллара в мире.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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