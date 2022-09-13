Китайцев восхитила борьба Путина с долларом

Читатели китайской газеты "Гуаньча" поддержали заявление президента России Владимира Путина о том, что процесс дедолларизации неизбежен в мировой экономике.

Один из пользователей назвал российского лидера "настоящим слугой народа". Другой призвал страны, недовольные засильем доллара, объединиться и запустить мировую новую валюту.

"Могучий Путин-медведь справится!" — отметил комментатор.

Ещё один читатель "Гуаньча" написал, что Россия и Китай должны ближайшие 20 лет работать вместе над тем, чтобы избавиться от империалистической гегемонии США.

Ранее финансовый эксперт Анна Голубова в статье для Kitco сообщила, что планы Путина создать в рамках БРИКС новую валюту приведёт к краху доллара в мире.