Кинокритик о смерти режиссёра Жана-Люка Годара: "Был всегда против всех"

Умер французский кинорежиссёр Жан-Люк Годар. Кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с Pravda.Ru рассказал о заслугах одного из основателей современного европейского кинематографа.

Шнейдеров отметил, что Годар является создателем французской "новой волны". Он успешно конкурировал с Голливудом.

"Так получилось, что в первом же фильме сошлись два дилетанта — Жан-Люк Годар и Жан-Поль Бельмондо. Получился шедевр, который называется "На последнем дыхании". Кадры, где Бельмондо целится из пистолета в небо, в моем сердце навсегда", — сказал знаток киноискусства.

Кинокритик рассказал, что Годар был настоящим бунтарём, который противостоял буржуазному конформизму.

"Он принимал участие в судейских волнениях 1968 года. Он, как настоящий рок-н-рольщик, был всегда против всех. Он сделал блистательную энциклопедию кино. Он снимал фильмы на остро-политические темы. Словом, рок-н-ролл мёртв после ухода Жана-Люка Годара", — выразил свою точку зрения Шнейдеров.

Ранее сообщалось, что на 94-м году умер кинорежиссёр Виталий Мельников.