По словам посла Луганской Народной Республики в РФ Родиона Мирошника, посёлок Белогоровка по-прежнему контролируется союзными силами.
"Населенный пункт Белогоровка на территории ЛНР находится под полным контролем ЛНР и Народной милиции", — указал Мирошник в своём Telegram-канале.
Ранее представитель ЛНР уже говорил, что власти Республики и союзные силы по-прежнему контролируют всю её территорию, а Киев намеренно дезинформирует общественность, стараясь посеять панику.
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