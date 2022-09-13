Мирошник: Белогоровка по-прежнему остаётся под полным контролем сил ЛНР

По словам посла Луганской Народной Республики в РФ Родиона Мирошника, посёлок Белогоровка по-прежнему контролируется союзными силами.

"Населенный пункт Белогоровка на территории ЛНР находится под полным контролем ЛНР и Народной милиции", — указал Мирошник в своём Telegram-канале.

Ранее представитель ЛНР уже говорил, что власти Республики и союзные силы по-прежнему контролируют всю её территорию, а Киев намеренно дезинформирует общественность, стараясь посеять панику.