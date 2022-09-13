РФ ещё раз потребовала разъяснения слов Борреля, назвавшего её "фашистской"

Москва настаивает на разъяснениях Евросоюза, касающихся слов главы евродипломатии Жозепа Борреля, назвавшего Россию "фашистским государством".

В МИД РФ рассказали журналистам, что никаких объяснений по этому поводу от Брюсселя до сих пор не последовало.

"Брюссель до сих пор не предоставил стенограмму заявлений Борреля, не дал членораздельных объяснений произошедшего; Москва требует от ЕС объяснений", — сообщили в ведомстве.

В ходе своего выступления на конференции в Праге на прошлой неделе Боррель ради экономии времени перешёл на свой родной испанский язык. В ходе конференции перевод на английский язык звучал громче голоса дипломата. После этого Боррелю был задан вопрос представителем Эстонии, который использовал в нём словосочетание "фашистская Россия". Отвечая на него, глава евродипломатии дословно повторил это же выражение. А переводчик, в свою очередь, не уточнил, что речь идёт о цитате, поэтому эти слова выглядели как сказанные Боррелем.

После этого скандального эпизода в МИД РФ сделали запрос на стенограмму записи слов Борреля, однако до сих пор её не получили.