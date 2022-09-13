Sohu: Киев раскрыл "ахиллесову пяту" ВСУ перед наступлением зимы

Киев раскрыл слабое место Вооружённых сил Украины перед перед наступлением зимнего периода, сообщает издание Sohu.

По словам авторов материала, европейцы со страхом ждут холодную зиму, поскольку в Евросоюзе разразился энергетический кризис на фоне сокращения поставок российского газа. Не только ЕС боится холодной погоды, но и Вооружённые силы Украины, которые не готовы воевать зимой.

По данным издания Spiegel, в июле Киев попросил у Североатлантического альянса зимнюю форму для 200 тысяч солдат и утеплённые палатки. Но у НАТО получится выполнить эту просьбу лишь на 50%, поскольку страны альянса сами не запасались тёплой униформой.

Авторы статьи отметили, что Киев выдал "ахиллесову пяту" ВСУ, когда обратился к НАТО за зимним обмундированием. Но Запад не сможет полностью удовлетворить потребности Украины, что может привести к поражению её армии.

Чтобы помочь Киеву, европейским странам придётся отдать всё своё зимние снаряжение и обречь на замерзание собственные армии.

"Из этих деталей видно, что нынешняя ситуация очень плоха для Украины и Запада, и Россия на шаг ближе к победе", — подчеркнули китайские эксперты.