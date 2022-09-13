Киев раскрыл слабое место Вооружённых сил Украины перед перед наступлением зимнего периода, сообщает издание Sohu.
По словам авторов материала, европейцы со страхом ждут холодную зиму, поскольку в Евросоюзе разразился энергетический кризис на фоне сокращения поставок российского газа. Не только ЕС боится холодной погоды, но и Вооружённые силы Украины, которые не готовы воевать зимой.
По данным издания Spiegel, в июле Киев попросил у Североатлантического альянса зимнюю форму для 200 тысяч солдат и утеплённые палатки. Но у НАТО получится выполнить эту просьбу лишь на 50%, поскольку страны альянса сами не запасались тёплой униформой.
Авторы статьи отметили, что Киев выдал "ахиллесову пяту" ВСУ, когда обратился к НАТО за зимним обмундированием. Но Запад не сможет полностью удовлетворить потребности Украины, что может привести к поражению её армии.
Чтобы помочь Киеву, европейским странам придётся отдать всё своё зимние снаряжение и обречь на замерзание собственные армии.
"Из этих деталей видно, что нынешняя ситуация очень плоха для Украины и Запада, и Россия на шаг ближе к победе", — подчеркнули китайские эксперты.
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