С президентом США Джо Байденом случился очередной конфуз. На сей раз инцидент произошёл в библиотеке имени Кеннеди в Бостоне, где у американского лидера было выступление, информирует Sky News.
Байден в своей речи в библиотеке говорил о программе Cancer Moonshot, которая призвана сократить количество летальных исходов вследствие заболевания раком.
Закончив говорить, президент США поблагодарил своих слушателей, вышел из-за трибуны и намеревался было покинуть сцену, однако растерялся и не мог сообразить, куда ему для этого нужно идти. Байден растерянно озирался, пока, наконец, не попросил о помощи. После этого к нему поднялись ассистенты, которые и помогли лидеру США уйти со сцены.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Ракетный удар ВКС РФ 11 сентября, вызвавший блэкаут на Украине, показал настоящий масштаб СВО. Это первый пункт плана Кремля по перезагрузке операции.