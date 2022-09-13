Байден заблудился на сцене после выступления в Бостоне

С президентом США Джо Байденом случился очередной конфуз. На сей раз инцидент произошёл в библиотеке имени Кеннеди в Бостоне, где у американского лидера было выступление, информирует Sky News.

Байден в своей речи в библиотеке говорил о программе Cancer Moonshot, которая призвана сократить количество летальных исходов вследствие заболевания раком.

Закончив говорить, президент США поблагодарил своих слушателей, вышел из-за трибуны и намеревался было покинуть сцену, однако растерялся и не мог сообразить, куда ему для этого нужно идти. Байден растерянно озирался, пока, наконец, не попросил о помощи. После этого к нему поднялись ассистенты, которые и помогли лидеру США уйти со сцены.